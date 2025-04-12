Narin Güran Cinayeti Davasında Suçluyu Kayırma Davası Başlıyor

(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayetine ilişkin ana dava dosyasının ardından 3'ü suça sürüklenen çocuk 15 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan açılan davanın ilk duruşması 14 Nisan Pazartesi Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024'te öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçu yönünden yürütülen soruşturma sonucu, 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk 15 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava, daha sonra Birsen, Fuat ve Maşallah Güran; Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davayla birleştirilmişti.

Birleşen davanın görülmesine 14 Nisan Pazartesi günü Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Sanıklar "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Suça sürüklenen çocuklar için ise 4'er aydan 3 yıl 4'er aya kadar ceza talep ediliyor.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı.

"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.