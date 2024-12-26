Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında müşteki avukatları, savcılık mütalaasına karşı açıklamalar yapıyor. Avukatlar, mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor.

Duruşmada, müşteki avukatlarının mütaalaya karşı açıklamaları devam ediyor. Diyarbakır Barosu avukatlarından Erdem Kaya, Narin Güran cinayetine ilişkin dosyadaki en önemli delilin amca Salim Güran'ın arabasında bulunan DNA örneği olduğunu belirterek, Narin'e ait DNA örneğinin bile Salim Güran'ın ceza almasına yeterli bir delil olduğuna söyledi.

Sanık Salim Güran'ın cinayetin işlendiği sıralarda evde olduğunun açık olduğunu ifade eden Kaya, Salim Güran'ın ifadelerindeki çelişkilerin ve değişikliklerin, "yeni delillere göre ifade değiştirdiğinin göstergesi olduğunu" ifade etti.

Kaya, anne Yüksel Güran'ın şu ana kadar yedi ifade verdiğini hatırlatarak, bu ifadelerinde yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu kaydetti. Kaya, "Cinayetin olduğu saatler sanığın olay yerinde olduğu görülmektedir. Sanığın oğlunu savunması iştirakı açıkça ortaya koymuştur. Anne Yüksel Güran'ın oğlunu korumaya çalıştığı tespit edilmiştir. Yine sanık mor eşarba ilişkin yanıltıcı beyanlarda bulunmuştur. Kızı için baba Arif Güran'ı aramaması cinayeti gizlenmeye çalıştığını açıkça göstermektedir. Suça iştirak ettiğini düşünüyoruz ve mütalaaya iştirak ediyoruz, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.