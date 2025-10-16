Narin Güran Cinayeti Davasında Avukattan Ayrılık

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4,5 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, davadan çekildiğini, "Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" sözleriyle açıkladı.

Narin Güran cinayeti davasında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, davadan çekildiğini duyurdu.

Davadan çekildiğine dair sosyal medya hesabında paylaşım yapan Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır.

Sosyal medyanın acımasız koridorlarında tek başıma mücadele ederken, şahsıma yönelik linç kampanyalarına karşı suskun kalması bir yana, o linci örgütleyenlerle kurduğu dostluklar, yüreğimde derin bir yara açmıştır. Ancak bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve 'Narin'i Nevzat öldürdü' dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. Bir savunmanın temelini oluşturan güven, kendi yol arkadaşımız tarafından dinamitlenmiştir. En acısı ise tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır. Yanınızda olması gerekenlerin gölgesi bile üzerinize düşmüyorsa, inancını yitirmiş bir avukatla aynı safta durmanız isteniyorsa ve en önemlisi, savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz. Ama Narin davasında, Narin için yapmış olduğum ve yapacağım çalışmalarla elde ettiğim bilgiler doğrultusunda bir vatandaş olarak dışarıda kalan, yargılamalara dahil olmayan ya da başka suçlardan yargılanan suça karışan kişilerin de yargılanması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarlarda bulunmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu, bir pes ediş değil, hakikate ve meslek ve şahsi onuruma olan saygımın bir gereğidir. Saygılarımla"