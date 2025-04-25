Narin Güran Cinayeti Davasında Ara Verildi
Diyarbakır'daki cinayet davasında tanıkların dinlenmesine devam edilmeden önce 30 dakika ara verildi.
ARA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına 30 dakika ara verildi. Aranın ardından tanıkların dinlenilmesine devam edilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel