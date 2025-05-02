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Narin Güran Cinayeti Davasında 3. Duruşma Gerçekleşti

Narin Güran Cinayeti Davasında 3. Duruşma Gerçekleşti
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan 15 sanığın duruşması 3 saat sürdü. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

DURUŞMA 3 SAAT SÜRDÜ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşmada tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanık avukatları, mazeret bildirerek katılmadı. Mütalaanın okunmasının ardından sanıkların beyanları alınmaya başladı. Sanıklar, avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, mahkemeye mazeret sunan sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını yapmaları için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Tutuklu 6 sanık ise tutuklu bulundukları Diyarbakır Cezaevi'ne yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN-Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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