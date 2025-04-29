Narin Güran cinayeti davasında 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında mütalaa açıklandı

Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılandığı davaya ilişkin Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K'nin (17) "suçluyu kayırma" suçundan yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tamamladı.

Savcı, celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu.

Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verildi.

6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki ifadelerinin de yer aldığı mütalaada, değerlendirme kısmında şunlar kaydedildi:

"Sanıkların ve suça sürüklenen çocukların verdikleri beyanların kendi aralarında çelişkili ve tutarsız olduğu, yargılamada netleşen maddi delillerle de uyuşmadığı, buna rağmen ısrarla aynı şekilde beyanda bulunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, jandarma personelinin sürekli takip edilip dinlenilerek çalışmalara engel olunmaya çalışıldığı anlaşıldı. Bazı sanıkların ellerinde bulunan çubuklarla yangın çıkmasına sebebiyet verdiği, bazı sanıkların bulduğunu iddia ettiği terlik ile olayın seyrini değiştirmek istediği, bazı sanıkların ise telefon kayıtlarını silerek organize bir biçimde olayın ve gerçek fail ya da faillerin tespitine engel olmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bu tür beyanlar ve eylemler sebebiyle araştırmaların farklı mecralara yöneltildiği ve cinayet eylemi ile eylemi gerçekleştirenlere yönelik araştırma yapılmasının açıkça engellendiği, şüphelilerin verdikleri gerçek dışı beyanlarıyla, tutanakta bulunduğu şekilde yangın çıkararak, jandarma personelini takip ederek ve dinleyerek, jandarma personelini yönlendirici asılsız ihbarlarda bulunarak, telefon kayıtlarını silerek suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağlamak suretiyle ortak saikle hareket ederek üzerlerine atılı 'suçluyu kayırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

Mütalaada, sanıklar Barış Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Ömer Faruk Güran ve Şeyma Kaya'nın eylemlerine uyan TCK'nin 283/1,53/1 ve 63. maddeleri uyarınca, suça sürüklenen çocuklar İ.K, M.G'nin eylemlerine uyan TCK'nin 283/1, 31/3, 63. maddeleri ile Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca, suça sürüklenen çocuk R.A'nın eylemine uyan TCK'nin 283/1, 31/2, 63. maddeleri ile Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Şevket Kaya, Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya'nın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç için kanunda öngörülen ceza miktarı, sanıkların suçluları kayırmak amacıyla gerektiğinde gerçeğe aykırı delil de üretmek suretiyle eylemde bulunmaları hususu göz önüne alındığında delil karartma ve kaçma şüphesinin varlığı nazara alınarak hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamının talep edildiği mütalaada, sanıklar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuk M.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamı istendi.

Mütalaada, sanıkların ve suça sürüklenen çocukların gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak haklarında TCK'nin 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığı ifade edildi.

Savcı mütalaasında, sanıkların işledikleri suçun kasti suç olması nedeniyle haklarında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunması durumunda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 53. maddesinin 1. fıkrası gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarını, suça sürüklenen çocuklar hakkında 5395 sayılı kanun hükümleri ile mahkemenin gerekli görmesi halinde 5395 sayılı Kanunun 5. maddesindeki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını istedi.

6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına 2 Mayıs'ta devam edilecek.

Olay

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından, 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.