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Narin Güran Cinayeti Davası 30 Mayıs'a Ertelendi

Narin Güran Cinayeti Davası 30 Mayıs'a Ertelendi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetiyle ilgili dava, tutuklu sanıkların beyanlarının alınmasının ardından 30 Mayıs'a ertelendi. Duruşma yaklaşık 3 saat sürdü.

1) NARİN GÜRAN CİNAYETİ İLE İLGİLİ GÖRÜLEN DAVA, 30 MAYIS'A ERTELENDİ

DURUŞMA 3 SAAT SÜRDÜ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşmada tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanık avukatları, mazeret bildirerek katılmadı. Mütalaanın okunmasının ardından sanıkların beyanları alınmaya başladı. Sanıklar, avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, mahkemeye mazeret sunan sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını yapmaları için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Tutuklu 6 sanık ise tutuklu bulundukları Diyarbakır Cezaevi'ne yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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