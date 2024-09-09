Narin'in DNA'sı Bulunduğu Otomobil Jandarma Tarafından İnceleniyor
Narin'in tutuklanan amcasına ait otomobil, içinde Narin'e ait DNA bulguları tespit edilmesi sonrası tekrar jandarma tarafından incelenmek üzere götürüldü. Olay, Narin'in durumu üzerinde yeni gelişmelere yol açabileceği düşüncesiyle takip ediliyor. Tutuklama süreci ve DNA bulgularının anlamı, soruşturmanın ilerleyişini etkileyebilir.
Narin'in tutuklanan amcasına ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil incelenmek üzere tekrar jandarma tarafından götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel