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Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın evinin, Narin'in cesedini sakladığı yerle arasındaki mesafe görüntülendi.

Narin cinayetiyle ilgili 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi (5)

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturma devam ediyor. Narin'in güvenlik kamerasına yansıyan son görüldüğü patika yol ile cesedini amcası Salim Güran'dan aldığını iddia ederek Eğertutmaz deresine götürüp sakladığını itiraf eden tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın evinin arasındaki mesafe, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Nevzat Bahtiyar'ın evinin, Narin'in arkadaşlarından ayrılarak çıktığı patika yolun solunda ve yaklaşık 30 metre mesafede olduğu görüldü.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narin Güran Bağlar

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