Narin cinayeti iddianamesine yansıyan dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili tutuklu amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar'ın iddianameye de eklenen, bilirkişi raporundaki dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Raporda, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilip, şüphelilerin tespit edilen hareketleri uydu görüntülerinden de faydalanılarak şemaya eklendi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tümünün alınan HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı tetkikiyle jandarma personeli tarafından analiz raporu hazırlandığı, alınan HTS kayıtlarının baz istasyonlarından faydalanılarak tam olarak yerlerinin tespiti edilebilmesi amacıyla bilirkişi olarak görevlendirme yapılması sonucunda ilgili bilirkişinin olayın gerçekleştiği Tavşantepe Mahallesi'ne geldiği, jandarma personeliyle birlikte olayın gerçekleştiği yerlerde fiili olarak ölçüm yaparak servis sağlayan ana ve ara bazların belirlendiği, yapılan ölçümler ve baz istasyonu tespiti sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleştiği tarih olarak 21 Ağustos'ta 15.13 ile 15.20 saatleri arası belirtilerek, şüpheliler Salim, Enes ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtlarının alındığı, olayın olduğu Arif Güran'ın ikameti çevresi, Salim Güran'ın ikameti ve çevresi ve ara yollar, okul, Kur'an kursu, Salim Güran'ın Uzunbahçe tarafından bulunan tarlası ile ara yolları, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş çıkış istikametlerinde titiz bir şekilde 3 GSM operatörünün ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı, daha sonra bu bölgelerde ekip olarak dar alan baz çalışması yapıldığı kaydedildi.

DAKİKA DAKİKA HAREKETLERE YER VERİLDİ

Raporda GSM hatlarıyla yapılan görüşmelerde sinyal alınan baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal alındığı, yer değişikliği olduğunda bulunulan kapsama alanından çıkıp, başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girildiği, Tavşantepe Mahallesi'nde çalışma yapılan alanlarda 1 GSM operatörünün çekim gücünün iyi olduğu, çalışma yapılan alanlarda görüşme internet bazlarının yeterince iyi olduğu, telefonların çalışma yapılan bölgelerde çekmeme ya da sinyal kesintisi durumunun olmadığı, sinyal gücünün yeterli olduğu hususları çerçevesinde HTS kayıtlarının incelenerek rapor hazırlandığı kaydedilerek, şüphelilerin dakika dakika hareketlerine yer verildi.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"1-Şüpheli Salim Güran'ın kullandığı telefonun 21.08.2024 günü saat, 14.52 sıralarında kendi ikametinden çıktığı, kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında olduğu, saat 14.55 sıralarında kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikametinin arasında bulunan yol ve civarında olduğu, saat 15.18'e kadar Arif Güran'ın ikametinin çevresinde, yakınında bulunduğu, saat 15.19 'a kadar kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yol ve bahçe kısmında bulunduğu, daha sonra Arif Güran'ın evine doğru yöneldiği, saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geldiği ve saat.15.22 sıralarında evin içerisinde bulunduğu, saat.15.22 ile 15.26 saatleri arasında Arif Güran'ın ikametinde mutfak karşısında bulunan boş oda tabir edilen yerde olduğu, saat. 15.32 sıralarına kadar Arif Güran'ın evinin içerisi ve diğer odalarda evin içerisinde hareketli bulunmaya devam ettiği, saat 15.36 sıralarında ahırın arka kısmına geçiş yaptığı, daha sonra Arif Güran'ın ikametine girdiği, ikamette bulunduğu, saat 15.41'de ahırın arka kısmına tekrar geçtiği, saat 15.42'de ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yolda olduğu, saat 15.43 gibi Arif Güran'ın evinin önünde olduğu, saat 15.52 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde bulunduğu sırada Mehmet Selim Atasoy adına kayıtlı telefonu aradığı, 31 saniyelik görüşmesinin olduğu, saat 16.08'de ahırın arka kısmında bulunduğu, saat 16.10 sıralarında Arif Güran'ın ikametinden ayrıldığı, saat 16.10 sıralarında Arif Güran'ın ikametinden ayrılarak köyün yukarısında bulunan mısır tarlasına doğru hareket ettiği, Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21.08.2024 günü saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı,

2-Şüpheli Enes Güran'ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 14.30 sıralarında ikametinde olduğu, saat 15.41'e kadar GPRS almaya devam ettiği, saat 15.41'de ikametinden baz verdiği ve saat 15.51'e kadar ikametin içerinde ve müştemilatında bulunduğu, saat 15.57'de Salim Güran'ın evine geçiş yaptığı, burada bulunduğu saat 16.04 arası yerini tam tespit edemediğimiz bir bölgede bulunduğu, saat 16.11 gibi kendi evine doğru yöneldiği, daha sonra saat 17.50'ye kadar ikamet ve müştemilatında bulunduğu ara ara hareketli olduğu, saat: 17.50'den sonra ikametin dışında bulunduğu, ikamet çevresinde hareketli olduğu daha sonra aynı gün saat 18.13 sıralarında okul civarına yakın bir bölgede telefonunu kapattığı ya da kapandığı, 22.08.2024 günü saat 04.44'te de telefonun açıldığı,

3-Yüksel Güran'ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 14.28-15.38 sıralarında ikametinde ve müştemilatında olduğu, saat 15.39 ile saat 16.39 arası yine ikameti ve müştemilatında bulunduğu, aynı gün saat 16.39'dan sonra yine kendi ikamet ve müştemilatında bulunmaya devam ettiği ve hareketli olduğu,

4-Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat 15.08 sıralarında Salim Güran'ı arayıp 42 saniye görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, saat 15.10 sıralarında Arif Güran ile Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan parke yol ve Arif Güran'ın evinin yakınlarında olduğu, saat 15.18'de Arif Güran'ın evinin çok yakınlarında bulunduğu, saat 15.26 gibi Arif Güran'ın ikametinin önüne geldiği, saat 15.27'de evin içerisinde ev ve müştemilatında olduğu aynı gün saat 15.35'e kadar evde bulunmaya devam ettiği, daha sonra 15.40 sıralarında okul civarına yakın olduğu, saat 15.57'de tarla kısmında olduğu, saat 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin olduğu bölgede olduğu, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerden saat 16.35 sıralarında ayrılarak Tavşantepe köyüne doğru geldiği kaydedildi."

RAPORUN DEĞERLENDİRME KISMI

Raporun genel değerlendirme kısmında da şu ifadelere yer verildi:

"1-21.08.2024 günü anne Yüksel Güran'ın saat 14.28 de ikametinde olduğu aynı gün saat 16.39'a kadar kendi ikametinde bulunmaya devam ettiği, ikameti dışında bir yerde olmadığı değerlendirilmektedir.

2-Salim Güran'ın 21.08.2024 günü saat 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat.15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu, saat 15.20'de Arif Güran'ın ikametine geldiği, giriş yaptığı, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçip geri Arif Güran'ın ikametine girdiği ve saat 16.10'a kadar Arif Güran'ın evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar ile 21.08.2024 günü saat 15.10 ile saat 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu, birlikte oldukları değerlendirilmektedir.

3-Enes Güran'ın 21.08.2024 günü saat 14.30 sıralarında kendi ikametinde bulunduğu ve aynı gün saat 15.41'den 15.51'e kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, saat 15.57 sıralarında Salim Güran'ın ikametine geçtiği, 16.06 sıralarına kadar Salim Güran'ın ikameti civarında bulunduğu değerlendirilmektedir.

4-Nevzat Bahtiyar'ın 21.08.2024 günü saat 15.08'de Salim Güran ile telefon ile görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif Güran'ın ikameti ve civarında olduğu, aynı gün saat 15.27 sıralarında Arif Güran'ın evine geldiği, evde bulunduğu, aynı gün saat 15.35'e kadar Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerde olduğu, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar isimli şahısların olay günü olan 21.08.2024 günü saat 15.10 ile saat 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu, birlikte olduğu değerlendirilmektedir."

Haber ve Kamera: Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR