Narin Cinayeti Davasında Duruşmaya 1 Saat Ara Verildi

Narin Cinayeti Davasında Duruşmaya 1 Saat Ara Verildi
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Narin Güran cinayetiyle ilgili davada 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuğun duruşması yapıldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da katıldığı öğrenildi. Mahkeme başkanı, savcının mütalaasını okumasının ardından duruşmaya 1 saat ara verdi.

1) NARİN CİNAYETİ DAVASINDA DURUŞMAYA 1 SAAT ARA VERİLDİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Kapalı görülen davanın 4'üncü duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları da katıldı. Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasının ardından sanık ve avukatlarının savunmasıyla devam etti. Mahkeme başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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