Nargile Kalp Rahatsızlıkları Riskini Artırıyor

DOHA, 12 Nisan (Xinhua) -- Katar Üniversitesi'nden araştırmacılar yakın zamanda nargile kullanmanın yetişkinlerde kalp hastalıkları riskini artırdığını buldu.

Katar Üniversitesi'nden Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre Katar Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıbbi Bilimler Doçenti Susu Zughaier tarafından yapılan çalışmada Katar'da yaşayan 1.000'in üzerinde yetişkin katılımcının verileri analiz edildi.

Araştırmacılar nargile kullananların, bir kalp damar hastalığı tanısı konma olasılığının kullanmayanlara göre 1,65 kat yüksek olduğunu buldu.

Çalışmada ayrıca daha erken yaşta nargile kullanmaya başlamanın, kalp hastalığına yakalanma riskinin artmasına sebebiyet verdiği de ortaya konuldu.

Nargile kullanımının sağlık üzerindeki etkilerin anlaşılmasına önemli katkıda bulunan çalışma, sadece Katar'da değil, aynı zamanda diğer ülkelerde de halk sağlığı endişelerinin üzerine gidilmesi gereğini vurguluyor.