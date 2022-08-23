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NARENCİYE BAHÇELERİNDE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI

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ADANA'nın Yüreğir ilçesinde meyveleri olgunlaşmaya başlayan narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarının önlenmesi için 300 polis ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde meyveleri olgunlaşmaya başlayan narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarının önlenmesi için 300 polis ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ve dronuyla uygulamaya havadan destek verildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçenin güneyindeki Doğankent ve Solaklı Mahallelerinde yer alan narenciye bahçelerinde hasat öncesi hırsızlık olaylarının önlenmesi için 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Meyveleri olgunlaşmaya başlayan narenciye bahçesine ekip araçları ve yaya olarak giren polislere helikopter ve drone ile havadan destek verildi. 20 noktada gerçekleştirilen uygulamada bahçelerin çevresinden geçen yollarda trafik denetimi gerçekleştiren ekipler, şüphelendikleri araçları durdurup, arama yaptı. Bölgedeki diğer tarım ürünlerinin ekili olduğu tarlaların da çevresinde uygulama yapan ekipler, hırsızlara göz açtırmadı. Uygulama, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Yüreğir Güncel Haberler

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