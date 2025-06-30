Napoli Yakınlarındaki Campi Flegrei'de 4,6 Büyüklüğünde Deprem

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki deprem riski yüksek volkanik bölge Campi Flegrei'de öğle saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerel halkta endişeye yol açtı.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 12.47'de (TSİ 13.47) merkez üssü Bacoli beldesi olan, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde, 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Basında yer alan haberlerde, çevre illerden de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken, sarsıntıların yerel halkta endişeye yol açtığı kaydedildi.

Bölgedeki küçük adalardan Pennata'da deprem nedeniyle bir yamacın çöktüğü, bu yerin hafta sonları genelde çok ziyaretçi çektiği ve hafta içi olması sebebiyle deprem anında fazla kimsenin bulunmadığı ifade edildi.

Campi Flegrei deprem bölgesinde yer alan Pozzuoli Kasabası Belediye Başkanı Luigi Manzoni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hissettiğimiz deprem güçlüydü ancak şu anda herhangi bir hasar bildirimi yok." ifadesini kullandı.

Başkan Manzoni, gönüllülerle birlikte acil durum planlarını gözden geçirdiklerini kaydetti.

INGV Volkanoloji Birimi Direktörü Francesca Bianco, Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, bugünkü sarsıntının, söz konusu bölgede 13 Mart'taki sarsıntıyla aşağı yukarı aynı büyüklükte ve son 40 yılda kaydedilen en büyük deprem olduğunu söyledi.

Campi Flegrei'de 13 Mart'ta benzer bir sarsıntı kaydedilmiş, önce 4,4 olarak açıklanan büyüklük sonrasında 4,6 şeklinde güncellenmiş, bu deprem de yerel halkta paniğe yol açmıştı.

Aynı bölgede son olarak 13 Mayıs'ta, 4,4 ve 3,5 büyüklüklerinde arka arkaya iki sarsıntı yaşanmış, bunlar da endişeye sebep olmuştu.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, deprem riski yüksek bölgelerden Campi Flegrei için 2023 yılında toplu tahliyeye yönelik acil durum planlarını güncellemişti.