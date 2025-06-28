Nanoteknoloji Projesi Depremzedelere Umut Oldu

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Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin etkilediği illerde eğitim gören 35 fen lisesi öğrencisi, Balıkesir Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen TÜBİTAK projesiyle nanoteknoloji çalışmalarına katıldı. Proje, öğrencilerin bilime yönelerek hayata yeniden umutla bakmalarını hedefliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşandığı illerde eğitim gören 35 fen lisesi öğrencisi, Balıkesir Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK projesiyle nanoteknoloji çalışmalarına katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan koordinesinde, TÜBİTAK 4004 "Görünmeyen Dünyada Yolculuk 3: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi" hazırlandı.

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki öğrencilerin bilimle buluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'den gelen 35 fen lisesi öğrencisi, 6 günlük kapsamlı bilim kampına alındı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'ndeki özel nanoteknoloji cihazlarıyla tanışan öğrenciler, laboratuvarlarda bu alana özgü cihaz ve yöntemlerle deney yapma şansı buldu.

Yapılan çalışmayla afet sonrası gençlerin hayata yeniden umutla bakabilmesi, bilime yönelerek kendilerini yeniden güçlü hissetmeleri hedeflendi.

"Devletimizin bu yönde güzel yatırımları var"

Balıkesir Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, AA muhabirine, nanoteknolojinin her alanda kullanıldığını söyledi.

Nanoteknolojinin geleceğe damga vuracağını belirten Doğan, Türkiye'de son yıllarda bu teknolojiye büyük yatırımların yapıldığını anlattı.

Doğan, Türkiye'nin gelecek 50 yıla damgasını vuracak nanoteknolojide geri kalmayacağını vurgulayarak, "Hatta bazı alanlarda çok daha ileri gideceğiz. Devletimizin bu yönde güzel yatırımları var. Bu teknolojiye yatırım yaptığımız zaman her alanda ileri gideceğiz. Bizim amacımız, ileride bu teknolojiyi kullanacak olan fen lisesi öğrencilerimize destek vermek. Bu öğrencilerimiz, burada nanoteknolojiyle ilgili bir adım attılar, inanıyorum ki üniversite hayatlarında ve daha sonraki yaşamlarında bu teknolojiyle birlikte ülkemize çok daha faydalı olacaklar." diye konuştu.

Doğan, üniversitede nanoteknolojiyle ilgili 3 önemli cihazın bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, bu cihazları bu aşamada öğrenirlerse ileride üniversite okurken çok güzel projeler içinde yer alabilirler. AR-GE çalışmaları yaparak TEKNOFEST yarışmalarına ve uluslararası yarışmalara katılabilirler. Literatürleri araştırdığımız zaman AB'nin nanoteknolojiyle ilgili yaptığı çevrim içi bir eğitim var. Bu eğitimi yüz yüze dünyada ilk kez bizim yaptığımızı söyleyebilirim. Devletimizin deprem bölgesi için yaptığı çalışmalara 'Biz, nasıl katkı sağlayabiliriz?' diye düşünerek yola çıktık. İnşallah bizim projemiz örnek olur ve ilerleyen süreçte diğer üniversitelerde de yapılır. Deprem bölgesindeki 6 ilden 35 öğrencimizi getirebildik. Projemiz ancak bunu kaldırdı. İsterdik ki o bölgedeki bütün illerden öğrencilerimiz gelip nanoteknolojiyi çalışsın. İnşallah ileriki yıllarda bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Projemizle ilgili bize çok güzel dönüşler oldu. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Oğurlu olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızdan güzel destekler aldık. Hepsine çok teşekkür ederiz."

Hatay Fen Lisesi öğrencilerinden Emre Kaya da depremin kendilerini ciddi anlamda olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaya, deprem nedeniyle imkanlarının kısıtlandığını belirterek, "Balıkesir Üniversitesi ve Prof. Dr. Mehmet Doğan Hocamız bize böyle bir imkan sağladı. Nanoteknolojiyle ilgili bize sunulan bu imkan bulunmaz eşsiz bir fırsattı, bunun için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalar kapsamında deneyler yaparak programlara katıldık. Maddelerin ayrıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler edindik. Bu bilgiler, lise düzeyinin üzerindeydi. Bu bilgileri uygulamalı da öğrendik." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Fen Lisesi öğrencilerinden Asmin Ada Şahin de nanoteknolojinin önemli bir alan olduğunu dile getirdi.

Şahin, aldıkları bu eğitimin kendileri için çok kıymetli olduğunu, proje kapsamında Balıkesir'i gezme fırsatı da bulduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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