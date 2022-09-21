Nanning'de E-ticaret Lojistik Bölge Projesi İnşaatı
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NANNİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yer alan Nanning Uluslararası Demiryolu Limanı'ndaki bir e-ticaret lojistik bölge projesinin inşaat alanı görülüyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)
NANNİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yer alan Nanning Uluslararası Demiryolu Limanı'ndaki bir e-ticaret lojistik bölge projesinin inşaat alanı görülüyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel