Nanning'de E-ticaret Lojistik Bölge Projesi İnşaatı Güncel Haberler NANNİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yer alan Nanning Uluslararası Demiryolu Limanı'ndaki bir e-ticaret lojistik bölge projesinin inşaat alanı görülüyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua) NANNİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de yer alan Nanning Uluslararası Demiryolu Limanı'ndaki bir e-ticaret lojistik bölge projesinin inşaat alanı görülüyor, 20 Eylül 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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