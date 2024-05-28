Nankang'da Mobilya Endüstrisi Akıllı Ekipmanlarla Yükseliyor

ÇEKİM TARİHİ: 23 Mayıs 2024

1. Nankang'dan çeşitli görüntüler

2. ANONS 1 (İngilizce): SUİ SHANGJUN, Xinhua muhabiri

3. Nankang'daki fabrikaların üretim süreçlerinden çeşitli görüntüler

4. ANONS 2 (İngilizce): SUİ SHANGJUN, Xinhua muhabiri

5. Nankang'dan çeşitli görüntüler

Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletindeki mobilya endüstrisi akıllı ekipmanların geniş çapta uygulamaya koyarak endüstrinin akıllı hale gelmesini ve üretim verimliliğinin yüksek oranda artmasını sağladı.

Çin'in önde gelen mobilya üretim merkezlerinden biri olan Nankang'da mobilya endüstrisi, son on yılda akıllı üretimi giderek daha fazla benimsedi.

ANONS 1 (İngilizce): SUİ SHANGJUN, Xinhua muhabiri:

"Akıllı ekipmanlar sayesinde bir sandalye beş dakikadan daha kısa bir sürede üretilebiliyor. Bir kanepenin üretimi için harcanan süre de yüzde 85 oranında azaltılarak üretimin sadece bir günde tamamlanmasına olanak sağlıyor. Haydi gelin bunun nasıl yapıldığını birlikte görelim."

ANONS 2 (İngilizce): SUİ SHANGJUN, Xinhua muhabiri:

"Bu AGV (otomatik yönlendirmeli araç) aracı. Zemindeki QR kodunu tarayarak kendi taşıma mantığını oluşturuyor ve tüm ürünleri süreçteki bir sonraki adıma taşıyor."

Nankang'da 30 işçisi bulunan ve yatak üretiminde uzmanlaşmış bir fabrika, halihazırda ayda 30.000 adede kadar üretim yapabiliyor, bu da üretim verimliliğini yüz kat artırdığına işaret ediyor.

Nankang, 500.000'den fazla kişiye istihdam sağlayan 10.000'den fazla imalat ve yan kuruluşa ev sahipliği yapıyor.

2023 yılında mobilya endüstrisinin birincil iş geliri 270 milyar yuanı (yaklaşık 37,29 milyar USD) aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ganzhou'dan bildiriyor.(XHTV)