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Nanjing Katliamı Kurbanları İçin Anma Töreni Düzenlendi

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Nanjing Katliamı Kurbanları İçin Anma Töreni Düzenlendi

NANJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu Eyaletinin merkezi Nanjing'de Japon İstilacılar tarafından gerçekleştirilen Nanjing Katliamı Kurbanları Anıt Salonu'nda, Nanjing Katliamı kurbanları için dokuzuncu ulusal anma töreni gerçekleştirildi, 13 Aralık 2022. Nanjing Katliamı'nın 300.

NANJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu Eyaletinin merkezi Nanjing'de Japon İstilacılar tarafından gerçekleştirilen Nanjing Katliamı Kurbanları Anıt Salonu'nda, Nanjing Katliamı kurbanları için dokuzuncu ulusal anma töreni gerçekleştirildi, 13 Aralık 2022.

Nanjing Katliamı'nın 300.000 kurbanının yasını tutmak için Salı günü dokuzuncu ulusal anma töreni devam ederken Nanjing halkı bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve şehrin dört bir yanından sirenler duyuldu. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Nanjing Aralık Japon Güncel Haberler

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