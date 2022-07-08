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Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binası fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma programına, üniversitenin tüm akademik ve idari personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversitede bayramlaşma törenlerinin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Rektör Şahin, personelin bayramını kutladı.

Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Genel Sekreter Murat Kamil Tırpancı da katıldı.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Kurban Bayramı Tekirdağ Rektör Güncel Haberler

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