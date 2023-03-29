Namibya, Kuş Gribi Salgınlarının Ardından Arjantin ve Şili'den Kümes Hayvanı İthalatını Askıya Aldı

WİNDHOEK, 29 Mart (Xinhua) -- Namibya, Latin Amerika ülkelerinde görülen yüksek patojenik kuş gribi salgınlarının ardından Arjantin ve Şili'den canlı ve çiğ kümes hayvanları, kuşlar, canlı ve çiğ devekuşu ürünlerinin ithalatını ve transit geçişini askıya aldığını duyurdu.

WİNDHOEK, 29 Mart (Xinhua) -- Namibya, Latin Amerika ülkelerinde görülen yüksek patojenik kuş gribi salgınlarının ardından Arjantin ve Şili'den canlı ve çiğ kümes hayvanları, kuşlar, canlı ve çiğ devekuşu ürünlerinin ithalatını ve transit geçişini askıya aldığını duyurdu.

Namibya Tarım, Su ve Toprak Reformu Bakanlığı'nın Baş Veterineri Albertina Shilongo Çarşamba günü yaptığı açıklamada Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün hastalığın kuluçka süresini 14 gün olarak belirlemesi nedeniyle askıya alma kararının Arjantin'de 24 Şubat, Şili'de ise 10 Mart olan ilk vaka görülme tarihinden 14 gün öncesi için de yürürlüğe girdiğini söyledi.

Shilongo, "Bu nedenle, askıya alma işleminin başladığı tarihte veya sonrasında nihai ambalajlarında paketlenmiş kümes hayvanları ürünlerini içeren sevkiyatlar reddedilecek, menşe ülkeye geri gönderilecek veya masrafları ithalatçıya ait olmak üzere imha edilecek" dedi.

Soğutmalı nakliye konteynerlerinin içeriğinin tek sevkiyat olarak kabul edileceğini ve bir varlık olarak ele alınacağını belirten Shilongo, "Kartonların (örneğin tavuk eti söz konusu olduğunda) üretim tarihine göre tasnif edilmesine izin vermeyeceğiz. Daha önce verilmiş tüm ithalat ve transit geçiş izinleri derhal geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve geri çağrılmıştır" dedi.

Shilongo, ticari amaçlı pişirilmiş kümes hayvanı eti ürünlerinin veteriner ithalat izni kapsamında Namibya'ya ithal edilebileceğini de sözlerine ekledi.