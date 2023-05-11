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Namibya'da hapishanelerde dövmeli kişiler işe alınmayacak

Namibya'da hapishanelerde dövmeli kişiler işe alınmayacak

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Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da hapishanelerde dövmeli kişilerin işe alınması yasaklandı.

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da hapishanelerde dövmeli kişilerin işe alınması yasaklandı.

The Namibian Sun'ın haberine göre, Namibya Hapishane İdaresi, bazı çalışanların çetelere ait dövmeleri taşımasından ötürü önlem olarak dövmeli kişilerin işe alınmasını yasakladı.

İdare Başkanı Raphael Hamunyela, görünür dövmelerin hizmetlerine zarar verdiğini ve kurumun imajını zedelediğini ifade ederek, mevcut çalışanların dövme yaptırmasının da bir disiplin suçu olacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Güncel

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