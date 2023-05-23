Namibya'da Bu Yıl 16 Gergedan ve 4 Fil Kaçak Avcıların Hedefi Oldu

WİNDHOEK, 23 Mayıs (Xinhua) -- Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda, vahşi yaşama yönelik kaçak avlanmayla mücadelesini sürdüren Namibya'da bu yılın başından beri 16 gergedan ve 4 filin avlandığını söyledi.

WİNDHOEK, 23 Mayıs (Xinhua) -- Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda, vahşi yaşama yönelik kaçak avlanmayla mücadelesini sürdüren Namibya'da bu yılın başından beri 16 gergedan ve 4 filin avlandığını söyledi.

Pazartesi günü Xinhua'ya açıklama yapan Muyunda, gergedanların yarısının ülkenin önde gelen Etosha Ulusal Parkı'nda, diğer yarısının da özel çiftliklerde kaçak avlandığını dile getirdi.

Sözcü, "En son olay, Grootfontein bölgesindeki özel bir çiftlikte meydana geldi. 15 Mayıs'ta bu çiftlikte hamile bir siyah gergedanın cesedi bulundu" dedi.

Muyunda, olayın halen soruşturulduğunu ve henüz kimsenin tutuklanmadığını belirtti.

Namibya makamları bu yıl Nisan ayında, Etosha Ulusal Parkı ve çevresindeki alanlarda gergedanların kaçak avlanmasıyla bağlantılı olarak 8 kişiyi tutuklamıştı. 2022'de 61'i siyah gergedan ve 26'sı beyaz gergedan olmak üzere toplam 87 gergedan kaçak yollarla avlanmıştı.