Namibya'da 2022'de 87 gergedan avlandı

Namibya'da, 2022'de nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan 87 Afrika gergedanının kaçak yollardan avlandığı bildirildi.

Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2022'de 61'i siyah gergedan ve 26'sı beyaz gergedan olmak üzere toplam 87 gergedan avlandığı belirtildi.

Resmi verilere göre Namibya'da 2019'da 61, 2020'de 43, 2021'de ise 45 gergedan kaçak olarak avlanmıştı.

Gergedanlar değerli boynuzları için avlanıyor

Afrika Gergedan Uzman Grubu (AfRSG) 2022 tarihli raporuna göre, 6 bin 195'i siyah gergedan ve 15 bin 942'si beyaz gergedan olmak üzere Afrika'da toplam 22 bin 137 gergedan bulunduğu tahmin ediliyor.

Nesli tükenmekte olan gergedanlar, kilosu uluslararası pazarda 10 binlerce doları bulan değerli boynuzları için avlanıyor.

Gergedan boynuzu, başta Çin olmak üzere Asya pazarında yoğun rağbet görüyor.

Bu ülkelerde statü simgesi olarak görülen gergedan boynuzu, daha çok lüks takı ve süs eşyası yapımında kullanılıyor.

Gergedan boynuzu kaçakçılığı ise genellikle uluslararası suç örgütleri tarafından yürütülüyor.