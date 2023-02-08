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Namibya Cumhurbaşkanı, Türk ve Suriyeli Mevkidaşlarına Taziye Mesajı Gönderdi

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Namibya Cumhurbaşkanı, Türk ve Suriyeli Mevkidaşlarına Taziye Mesajı Gönderdi

WİNDHOEK, 8 Şubat (Xinhua) -- Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çok sayıda insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından taziye mesajı gönderdi.

WİNDHOEK, 8 Şubat (Xinhua) -- Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çok sayıda insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından taziye mesajı gönderdi.

Geingob Çarşamba günü gönderdiği mesajında yaşanan trajedinin ardından en içten taziye, destek ve dayanışma dileklerini ifade ederek iki hükümete, yaslı ailelere ve Türk ile Suriye halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı, "Düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ve Suriye ile birlikte. Bu acı ve yıkım arasında, ulusal kurtarma çabalarına öncülük eden cesur erkek ve kadınların hayatta kalanları bulup onları güvenli şekilde kalabilecekleri yerlere ulaştırmalarını umut ediyoruz" dedi.

Yapılan son resmi açıklamalara göre Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8.574'e, yaralı sayısı ise 49.133'e yükseldi. Türkiye ve Suriye'de depremler nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 11.000'i geçti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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