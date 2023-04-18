Namibya-Çin Ortak Girişimi 50 Mw'lık Rüzgar Santrali İnşa Edecek

WINDHOEK, 18 Nisan (Xinhua) -- Namibya'nın enerji kuruluşu NamPower ve Çin'in önde gelen devlet enerji kuruluşu Energy China ile yerel yatırım şirketi Riminii Investments arasında bir ortak girişim olan CERIM Luderitz Enerji, Pazartesi günü Namibya'nın güneybatısındaki kıyı kasabası Luderitz'de...

WINDHOEK, 18 Nisan (Xinhua) -- Namibya'nın enerji kuruluşu NamPower ve Çin'in önde gelen devlet enerji kuruluşu Energy China ile yerel yatırım şirketi Riminii Investments arasında bir ortak girişim olan CERIM Luderitz Enerji, Pazartesi günü Namibya'nın güneybatısındaki kıyı kasabası Luderitz'de 50 megavatlık (MW) bir rüzgar enerjisi santrali kurmak için enerji satın alma ve iletim bağlantı anlaşmaları imzaladı.

NamPower yaptığı açıklamada, öngörülen rüzgar enerjisi santralinin Luderitz Kasabası'nın yaklaşık 16 km güneyinde 1,4 milyar Namibya doları (yaklaşık 96,4 milyon ABD doları) karşılığında inşa edileceğini ve 27 ay içinde tamamlanıp Temmuz 2025'te ticari faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

İmza töreninde konuşan NamPower Genel Müdürü Kahenge Haulofu, projenin çalışmaya başlamasının 50 MW'lik ithalatı ikame edeceğini, bunun da doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi. Haulofu, "Proje, Entegre Strateji ve İş Planı'nın bir parçasını oluşturan diğer üretim projeleri ile birleştirildiğinde NamPower'ın tedarik portföyüne önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" dedi.

NamPower'a göre CERIM Luderitz Enerji finansman, inşaat, işletme ve bakım da dahil olmak üzere santralin tüm gelişiminden sorumlu olacak ve NamPower, 25 yıllık süre boyunca geçerli olacak enerji satın alma anlaşmasıyla santralden üretilen elektriğin münhasır alıcısı olacak.

Namibya şu anda elektriğinin yaklaşık yüzde 60'ını Güney Afrika, Zimbabwe ve Zambiya gibi komşu ülkelerden ithal ediyor ve bu da ülkeyi fiyat dalgalanmaları ile arz kesintilerine karşı savunmasız hale getiriyor.