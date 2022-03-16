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Namibya, açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Namibya, açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı

Namibya'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle, halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Namibya'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle, halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob yaptığı açıklamada, ülkede görülen düşük vaka sayıları nedeniyle bugünden itibaren halka açık yerlerde maske takmanın artık zorunlu olmayacağını duyurdu.

Geingob, kapalı alanlardaki etkinliklere katılım sınırının da 500'den 1000 kişiye yükseltildiğini açıkladı.

Ayrıca 16 Mart'tan itibaren Namibya'yı ziyaret eden kişilerden PCR testi de istenmeyecek.

Namibya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede 7 Mart'tan beri Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Namibya, Mart, Güncel, Haberler

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