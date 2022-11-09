Namibya, 2023'te Afrika'nın İlk Güneş-Hidrojen Enerji Santralinin Yapımına Başlayacak

WİNDHOEK, 9 Kasım (Xinhua) -- Namibya'daki üst düzey bir hükümet yetkilisine göre, Afrika'nın ilk güneş ve yeşil hidrojen enerji santralinin yapımına Namibya'da 2023'ün ilk çeyreğinde başlanacak.

WİNDHOEK, 9 Kasım (Xinhua) -- Namibya'daki üst düzey bir hükümet yetkilisine göre, Afrika'nın ilk güneş ve yeşil hidrojen enerji santralinin yapımına Namibya'da 2023'ün ilk çeyreğinde başlanacak.

Fransız bağımsız enerji üreticisi HDF Energy, Swakopmund sahil beldesi yakınlarında 3 milyar Namibya doları (yaklaşık 170 milyon ABD doları) değerinde hidrojen enerji santrali kuruyor.

Swakopmund Konseyi Başkanı Wilfried Groenewald Salı günü yaptığı açıklamada, HDF Energy'nin temiz plajları ve Alman sömürge mimarisiyle ünlenen kentin 400 hektarlık doğusunda yer alan arazilerin, santral için ayrıldığını söyledi.

Groenewald'a göre, Namibya hükümeti Fransız şirketine projeyi sürdürmesi için onay verdi bile.

Proje, komşu ülke Güney Afrika'dan yapılan ithalata bağımlı güneybatı Afrika ülkesindeki arzı artırarak, tüm yıl boyunca günde 24 saat temiz elektrik sağlayacak.

Santralde, depolanabilen hidrojeni üretmek için elektrolizörlere güç veren yaklaşık 90 megavatlık güneş paneli bulunacak.

Namibya, dünyanın en güneşli ve en az kalabalık olan ülkelerinden biri. Ülke, yeşil hidrojen üretmek ve kendisini Afrika'da yenilenebilir enerji merkezi olarak konumlandırmak için güneş ve rüzgar enerjisi için geniş potansiyelini kullanmak istiyor.