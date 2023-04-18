NAMAZ KILARKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
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Antalya'da İbrahim Erşen (38), sabah namazını kılarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Antalya'da İbrahim Erşen (38), sabah namazını kılarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın birinci katında oturan fayans firmasında satış danışmanı İbrahim Erşen, sabah namazını kıldığı esnada yere yığıldı. Saat 09.30 sıralarında uyanan eşi, Erşen'in yatakta olmadığını fark edince odalara baktı. Kocasının seccade üzerinde hareketsiz yattığını gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erşen'in cansız bedeni morga kaldırıldı. 3 çocuk babası İbrahim Erşen'in, daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenildi. (DHA)