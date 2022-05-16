Nallıhan &quot;Tabduk Emre Derviş Yolu Projesi&quot; için imzalar atıldı - Haberler

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Nallıhan "Tabduk Emre Derviş Yolu Projesi" için imzalar atıldı

AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan 'Tabduk Emre Derviş Yolu Projesi' için imzalar atıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Derviş Yolu Projesi, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik tarafından imzalandı.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Derviş Yolu Projesi, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik tarafından imzalandı.

Doğası ile dikkati çeken Nallıhan, özellikle yürüyüş rotaları ile sporseverler tarafından rağbet görüyor.

Nallıhan Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek proje ile "Derviş Yolu" rotası hayata geçirilerek, çeşitli festival ve anma organizasyonları ve tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, proje kapsamında Nallıhan'da turizm ofisi kurulacağını, Derviş Yolu rotası oluşturulacağını bildirdi.

Dinç, yürüyüş festivallerinin düzenleneceğini bu kapsamda yapılacak etkinliklerle Nallıhan'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımının yapılacağını söyledi.

AA / Taner Demir - Güncel

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