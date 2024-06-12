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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi hizmete açıldı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde faaliyete geçen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 4 uzman personel ile hizmet vermeye başladı. Merkez, aileyi güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, sorunların çözümü ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde önemli bir görev üstleniyor. Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek vatandaşları hizmetlerden faydalanmaya davet etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Nallıhan Kaymakamlığı bünyesinde hizmet vermeye başlayan merkezde, 4 uzman personel de görevine başladı.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam ve personeli, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'i makamında ziyaret etti.

Sağlam, yaptığı açıklamada, farklı ilçelere gitmeden Nallıhan'da yaşayan vatandaşların merkezden hizmet alabileceğini söyledi.

Merkezin, aileyi güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, sorunların çözümü ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde önemli bir görevinin bulunduğunu anlatan Sağlam, "Hizmet ve uygulama alanlarımız yaşlı, engelli, gazi ve şehit aile yakınları, kadın ve çocuk hizmetleri olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen başvurular değerlendirilerek gerekli incelemeler sonucunda uygun görülen hizmet modelleri uygulanmaktadır." diye konuştu.

Bu hizmetin ilçeye kazandırılmasından dolayı Nallıhan Kaymakamı Dinç ve emeği geçen herkese teşekkür eden Sağlam, vatandaşları merkezin hizmetlerinden faydalanmaya davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Nallıhan Ankara Kamu Güncel Haberler

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