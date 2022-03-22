Nallıhan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı - Haberler

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Nallıhan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı

AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesi Sanayi 1. Sokak'taki bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye İstasyonu ekipleri müdahale etti.

Yangının çıktığı iş yerinin yanındaki evde yaşayan yaşlı bir kadın sağlık ekiplerince evden çıkartıldı.

Söndürülen yangında hasar oluştu.

AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan, Ankara, Yangın, Güncel, Haberler

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