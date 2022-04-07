Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünden "Kozalak Tohumu" projesi
AA - Taner Demir - Güncel
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kozalak Tohumu" projesi ile günlük 2 ton kozalak tohumu çıkartılıyor.
NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kozalak Tohumu" projesi ile günlük 2 ton kozalak tohumu çıkartılıyor.
Orman İşletme Müdürlüğünce imal edilen makine ile kozalaktan kısa sürede tohum elde edilmesi sağlanıyor.
Makinedeki kuru hava kazanı, fan sistemi ve ön ısıtma sistemi ile ortamda oluşan nem kontrol altında tutuluyor.
Günlük 2 ton civarında kozalak tohumu çıkartılan makine ile 200 kilogram kozalaktan tohum çıkarma işlemi 7 dakika sürüyor.
Elde edilen kozalak tohumları Orman İşletme Müdürlüğü sahasında kullanılıyor.
AA / Taner Demir - Güncel