Nallıhan Kuş Cenneti'nde 8. Foto Safari Başladı

Nallıhan Kuş Cenneti'nde 8. Foto Safari Başladı
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Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen Nallıhan Kuş Cenneti '8. Foto Safari' etkinliği açılışı yapıldı. Etkinlikte bölgenin tanıtılması hedefleniyor.

Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediye Başkanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteklediği Nallıhan Kuş Cenneti "8. Foto Safari" başladı.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, foto safari ile 'tetiğe değil, deklanşöre bas' sloganıyla bölgenin tanıtımının amaçlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, önceki yıllarda dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Açılışa, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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