Nallıhan Kuş Cenneti misafirlerini ağırlamaya başladı
AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan Kuş Cenneti'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı.
Nallıhan Kuş Cenneti'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı.
Havaların ısınmasıyla bölgede daha fazla kuş gözleniyor. Bölgede 200 kuş türünün bulunduğu belirtildi.
Aladağ Çayı deltasındaki Sakarya Havzası'nda 425 hektar alana sahip Kuş Cenneti, 1994 yılında koruma altına alınmıştı.
Nallıhan Kuş Cenneti yakınından geçen D-104 karayolunda duble yol çalışmaları da devam ediyor.
AA / Taner Demir - Güncel