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Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'e veda yemeği düzenlendi

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Erzurum Palandöken Kaymakamlığına atanan Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'e veda yemeği düzenlendi. Programa Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Dinç, Nallıhan'da gerçekleştirdikleri hizmetler için teşekkür etti.

Erzurum Palandöken Kaymakamlığına atanan Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'e veda yemeği düzenledi.

Nallıhan Ayhan Sümer Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen programa, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Öntaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Dinç, "Yaklaşık 3 yıldır Nallıhan'da güzel hizmetlere imza attık. Kaymakamlık bünyemizde sosyal hizmetler merkezini, Adem merkezlerini ve Nallıhan Aşevi'ni hizmete açtık. Hizmetlerimizde görev alan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve siyasi parti temsilcileri hizmetlerinden dolayı Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'e teşekkür ettiler.

Kaynak: AA / Güncel

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