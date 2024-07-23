Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Nallıhan Kaymakamlığına atanan Semih Doğanoğlu, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı.

Doğanoğlu, eşi Samiye Doğanoğlu ile ilçedeki şehit aileleriyle bir araya geldi.

Aileleri evlerinde ziyaret eden Doğanoğlu, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Doğanoğlu, şehit kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.