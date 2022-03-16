Nallıhan Kaymakamı Dinç, hastaneye kaldırılan şehit babasını ziyaret etti

Nallıhan Kaymakamı Durani Dinç, hastaneye kaldırılan şehit babası Ramazan Arıcı'yı ziyaret etti.

Şehit Vural Arıcı'nın babası Ramazan Arıcı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakam Dinç, hastaneye giderek Arıcı'yı ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Arıcı da ziyareti için Kaymakam Dinç'e teşekkür etti.