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Nallıhan'ın turistik yerleri ilgi görüyor

AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan'ın turistik yerleri ilgi görüyor

Nallıhan'da başlatılan turizm projesi kapsamında 42 kişilik grup ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Nallıhan'da başlatılan turizm projesi kapsamında 42 kişilik grup ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünce, turizmi geliştirmek ve esnafa katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında 42 kişilik grup ilçeye geldi.

İlçenin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gezen grup, tarihi Kocahan'ı da ziyaret etti.

Benzer turizm organizasyonlarının süreceği belirtildi.

AA / Taner Demir - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turizm, Güncel, Haberler

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