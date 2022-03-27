Nallıhan'ın Beydili köyü, düzenlenen etkinlikte tanıtıldı

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Beydili köyünün düzenlenen etkinlikte tanıtımı yapıldı.

Ankara Konağında, Beydilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ankara Kulübü Derneği ve Ankara Meclisince gerçekleştirilen etkinlikte Beydili köyünün kadim kültürü, gelenek ve görenekleri, halk oyunları tanıtıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Orman tüm katılımcılara teşekkür ederek, mayıs ayında Beydili köyünde düzenlenecek hıdırellez ve kültür etkinliklerine herkesi davet ettiğini belirtti.

Etkinliğe, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Karacaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.