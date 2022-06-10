Nallıhan Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

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Nallıhan Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

AA - Taner Demir - Güncel
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Nallıhan Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolaysıyla yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Nallıhan Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca el emeği, göz nuru hazırladıkları ürünler sergilendi.

Etkinlikte, Nallıhan Sarıyar Mahallesi Sarder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Açılışa, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan Halk Eğitim Müdür Vekili Aytaç Temiz, Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şaziment Erbil, Siyasi Parti Temsilcileri, Kursiyerler ve Nallıhan halkı katıldı.

AA / Taner Demir - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Nallıhan Ankara Güncel Haberler

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