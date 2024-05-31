Nallıhan Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Beyza Bellisoy'a plaket verildi

Nallıhan Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Beyza Bellisoy'a başarılı çalışmaları dolayısıyla plaket verildi.

Başhekim Uzman Dr. Ahmet Erten, makamında düzenlenen programda, Bellisoy'u özverili çalışmaları nedeniyle kutladı.

Bellisoy'a plaket sunan Başhekim Erten, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Opr. Dr. Bellisoy ise Erten'e teşekkür ederek, " Ankara'da en çok ameliyat yapan hekim olarak Sağlık Bakan Yardımcısı tarafından tebrik edildim. Yurt dışından gelen hastalarım var. Nallıhan'da görev yapmaktan çok mutluyum. Küçük bir ilçe ve merkeze uzak olmamıza rağmen, merkeze sevk yapmadan hastanemizde hastalarımıza şifa olmaya çalışıyoruz. Ekibimle birlikte Ankara bölgesinde en çok ameliyat yapan hekim olarak seçilmekten çok onur duydum." dedi.