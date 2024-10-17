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Nallıhan'dan kısa kısa

Nallıhan'dan kısa kısa
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce hayata geçirilen "Emanete Vefa Projesi" devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce hayata geçirilen "Emanete Vefa Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında ilçede ikamet eden şehit Vural Arıcı'nın ailesi ile şehit Sezai Meta'nın ailesinin evlerinin bakımı ve onarımı yapıldı.

Bakım ve tadilat işlemleri, kamu kaynakları kullanılmadan hayırsever iş insanları, esnaf ve vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirildi.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, "Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için hayatını kaybeden şehitlerimizin ailelerini korumak bizim için bir görevdir. Şehit aileleri, devlete emanet edilmiştir. Bu emanete sahip çıkmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. 'Emanete Vefa Projesi' kapsamında şehit ailelerimizin evlerinde yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına bağışlarıyla katkı sağlayan hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Nallıhan Belediye Başkanı Güngör pazarcı esnafını ziyaret etti

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, pazarcı esnafına ziyarette bulundu.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Güngör, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Belediye Başkanı Güngör, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir arada olmanın sevincini yaşadığınığı kaydetti.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Güngör'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Yerel Yönetim Nallıhan Ekonomi Güncel ankara

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