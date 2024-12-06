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Nallıhan'da Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü

Nallıhan'da Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Belenören Mahallesi'nde bulunan Kemal Özmen'e ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Belenören Mahallesi'nde Kemal Özmen'e ait iki katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye İstasyonu, Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü, ASKİ ile Seben itfaiye ekipleri müdahale etti.

Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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