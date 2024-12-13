Nallıhan'da Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtıldı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Kaymakamlık ve Nallıhan Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen güvenli trafik projesi kapsamında traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı. Projenin amacı, traktör kaynaklı kazaların önlenmesi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.
Kaymakamlık önderliğinde Nallıhan Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen "Bilinçli Muhtar, Bilinçli Çiftçi ile Güvenli Trafik" projesi kapsamında yapılan reflektör dağıtımı, Nallıhan Karayolları 43. Şube Şefliği Asfalt Plent Tesisi'nde gerçekleştirildi.
Programda konuşan Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, projenin ilçede traktör kaynaklı meydana gelen kazaları önlemek amacıyla yürütüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra programda, reflektörler traktörlere monte edildi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Umut Aytekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emin Ünlü, Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, Şoförler Odası Başkanı Erdoğan Mutlu ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.