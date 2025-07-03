Nallıhan'da Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanamadan Çıktı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Eray Mutlu, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında Nallıhan-Eskişehir kara yolu Bağlıca yol ayrımında meydana geldi. İş çıkışı evine dönmek üzere 06 RUC 31 plakalı otomobiliyle yola çıkan Eray Mutlu, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, Mutlu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mutlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.