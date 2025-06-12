Nallıhan'da Sene Sonu Resim Sergisi Açılışı Gerçekleşti

Nallıhan'da Sene Sonu Resim Sergisi Açılışı Gerçekleşti
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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda, sene sonu resim sergisi okul salonunda açıldı. Sergi açılışına yerel yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu'nda sene sonu resim sergisi açılısı okul salonunda gerçekleştirildi.

Sergi açılışına Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Okul Müdürü Ergin Arıkan, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Okul Müdürü Ergin Arıkan, "İşbirliği içerisinde ortaya donanımlı bir sergi çıkarmayı başardık. Görsel Sanatlar Öğretmeni Niğmet Karataş, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Serpil Eser ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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