Nallıhan'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA - Taner Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Nallıhan'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nallıhan - Ankara kara yolunda A.E.B'nin kullandığı 06 UMC 68 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile D.A, Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title