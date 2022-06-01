Nallıhan'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

Nallıhan'da şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
AA - Taner Demir - Güncel
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nallıhan - Ankara kara yolunda A.E.B'nin kullandığı 06 UMC 68 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile D.A, Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Taner Demir - Güncel