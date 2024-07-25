Nallıhan'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintisi Oluştu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçe genelinde sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, zemin katlardaki bazı iş yerlerini su bastı.

Belediye ve ilgili kurumların ekipleri, sorun yaşanan bölgelerde iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ekiplerin Nasuhpaşa Mahallesi Demet Sokak'taki çalışmalarını inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.