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Nallıhan'da Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklarda Su Birikintisi Oluştu

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı iş yerleri su baskınına uğradı. Belediye ve ilgili kurumların ekipleri, sorun yaşanan bölgelerde çalışma yaptı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçe genelinde sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, zemin katlardaki bazı iş yerlerini su bastı.

Belediye ve ilgili kurumların ekipleri, sorun yaşanan bölgelerde iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ekiplerin Nasuhpaşa Mahallesi Demet Sokak'taki çalışmalarını inceleyerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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