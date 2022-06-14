Nallıhan'da sağanak sele neden oldu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi. Çayırhan Mahallesi'nde Nallıhan kara yolu, Solta Boğazı mevkisinde sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Çayırhan Mahallesi muhtarı Mustafa Kara, sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastığını belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Nallıhan Belediyesi ekiplerinin çalışma yaptığını bildirdi. AA / Taner Demir - Güncel Nallıhan Çayırhan Ankara Güncel Haberler

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