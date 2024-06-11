Nallıhan'da Ortaokul Öğrencilerinin Sergisi Açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sakarya Ortaokulu'nda sene sonu resim, teknoloji tasarım ve robotik kodlama sergisi açıldı.

Sergide ortaokul öğrencilerinin büyük boyutlu röprodüksiyonları, atık malzemelerden özgün eserleri, çini ve hat motifleri, kilden heykeller ve özel eğitim öğrencilerinin serbest çalışmaları, yenilenebilir enerjili maketler, geri dönüşüm tasarımları ve rölyef çalışmaları, akıllı sera sistemi, üç boyutlu kullanılabilir ürün örnekleri, robotik araba ve el çalışmaları yer aldı.

Serginin açılışına Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Keşküş katıldı.

Okul Müdürü ve Teknoloji Tasarım öğretmeni Nimet Oğuz Aktaş, "Görsel sanatlar öğretmeni Halil İbrahim Karataş, bilişim teknolojileri öğretmeni Ahmet Karatepe ve öğrencileri güzel bir yıl sonu resim sergisi açtı. Başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.